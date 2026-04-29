Μια πιο ανάλαφρη νότα είχε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2026, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, με χιουμοριστικό ύφος, ότι η δημοφιλής σειρά του Netflix «Emily in Paris» θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Μύκονο τον Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά στη σειρά έγινε τη στιγμή που η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, παρουσίαζαν στο υπουργικό συμβούλιο το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός, γνωστός για τη συμπάθειά του στη σειρά του Netflix, φέρεται να σχολίασε ότι «τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Μαΐου στο Νησί των Ανέμων», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όσα είχαν ήδη υποψιαστεί οι φανατικοί θεατές από το φινάλε του τέταρτου κύκλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αστειευτεί με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, προτρέποντάς τα να… σπεύσουν, εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν μια cameo εμφάνιση στη σειρά.

Τα γυρίσματα του νέου κύκλου

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα γυρίσματα του 6ου κύκλου της σειράς «Emily in Paris» θα πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς θα φτάσει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου, συνοδευόμενη από συνεργείο άνω των 200 ατόμων, για γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου δέκα ημέρες.

Τα πλάνα δεν θα περιοριστούν στα γνωστά τουριστικά σημεία του νησιού, όπως τα Ματογιάννια και οι Ανεμόμυλοι. Θα περιλαμβάνουν επίσης γραφικές παραλίες και ιδιωτικές βίλες, αναδεικνύοντας διαφορετικές πλευρές της Μυκόνου. Η επιλογή του νησιού αποδίδεται στον εκτελεστικό παραγωγό της σειράς, Στίβεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με τη Μύκονο.