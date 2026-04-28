Ο αγαπημένος ηθοποιός, Αντίνοος Αλμπάνης, που θα απολαύσουμε και πάλι σύντομα, στο MAESTRO, άνοιξε την καρδιά του στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Anestea the Podcast (powered by tanea.gr) και μίλησε για κάθε τι που μπορεί να απασχολεί έναν νέο άνθρωπο στον χώρο του θεάματος.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός, ο οποίος δίνει περιορισμένες συνεντεύξεις, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, τις δυσκολίες, το θέμα υγείας που αντιμετώπισε και μας είχε συγκλονίσει όλους αλλά και την νέα εποχή των social media.

Όπως ανέφερε , η δική του γενιά διαμόρφωσε τα social media, την μαγιά των social media, όπως ανέφερε. Ο ίδιος και λόγω επαγγέλματος όπως τόνισε, έχει μάθει να ξεχωρίζει το πότε είναι κάτι αληθινό και πότε όχι, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα social media με το τι προβάλουν οι άνθρωποι και τελικά τι ισχύει πραγματικά.

Aκόμη, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν λίγα χρόνια και που είχε μοιραστεί με τον κόσμο περνώντας ένα μήνυμα ζωής.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχω μια διάθεση πια του πάμε παρακάτω.Δεν στεκόμαστε πολύ πάνω από αυτό που έχει συμβεί. Το κοιτάζουμε, το παρατηρούμε, το αξιολογούμε και πάμε παρακάτω. Και προχωράμε γιατί αν δεν προχωρήσουμε, θα προχωρήσει μόνη της η ζωή και εμείς θα βγάλουμε ένα κεφαλάκι από το παράθυρο και θα την κοιτάμε. Και θα μας κουνάει το μαντήλι. Και είμαστε εμείς οι επιβάτες της ζωής μας».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αναφέρθηκε και στην μεγάλη επιτυχία του MAESTRO και στο ταξίδι στο Netflix, αναφέροντας πως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε κουραστεί πάρα πολύ , κάτι που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος όπως ανέφερε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Ήταν όμως τόσο μεγάλη η ανυπομονησία του Netflix να συνεχίσουν που ο Χριστόφορος επανήλθε και μάλιστα με τον ίδιο ενθουσιασμό, κάτι που ο Αντίνοος το εκτίμησε δεόντως.