Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος γκαρντ είχε μείνει εκτός λόγω ίωσης, γεγονός που τον ανάγκασε να χάσει και προηγούμενα παιχνίδια, μεταξύ αυτών και το ματς με την ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η επιστροφή του αποτελεί ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό, ενόψει του δύσκολου ταξιδιού στη Βαρκελώνη για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Αντίθετα, ο Σακίλ ΜακΚίσικ εξακολουθεί να μην είναι έτοιμος και αναμένεται να απουσιάσει και από το παιχνίδι της Παρασκευής.