Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν θεωρείται απλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά το νέο Golden Boy που ξεχώρισε στην πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Champions League, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Defensa Central, οι Μαδριλένοι δεν περιορίζονται μόνο στην παρακολούθηση του παίκτη, αλλά εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα να τον αποκτήσουν. Μάλιστα, πιστεύουν πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για να καλύψει το κενό του Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025 από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και συνέχισε την καριέρα του στη Μίλαν. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός φέρεται να μην προτίθεται να συζητήσει πρόταση μικρότερη των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει:

«Η Ρεάλ παρακολουθεί τον Μουζακίτη εδώ και αρκετό καιρό, καθώς τον βλέπει ως τον επόμενο Μόντριτς. Έναν ταλαντούχο παίκτη με την μπάλα στα πόδια του, ικανό να κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Θα μπορούσε να φτάσει για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κροάτη το περασμένο καλοκαίρι. Αν και μόλις 18 ετών, ο Μουζακίτης είναι ήδη ένα ταλέντο που έχει θαμπώσει την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του. Είναι διεθνής Έλληνας και έχει καθιερωθεί στα πλάνα του Μεντιλιμπάρ. Έχει επίσης εμπειρία από το Champions League, έχοντας πρόσφατα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.»