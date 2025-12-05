Ο Ολυμπιακός με μια μεγάλη εμφάνιση νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στα σετ και κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά και όγδοη φορά συνολικά το League Cup στην ιστορία του.

Με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Ατανασίιεβιτς, οι Πειραιώτες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ. Ο ΠΑΟΚ πήρε μόλις ένα σετ, στο οποίο υπήρξε ενδιάμεση παύση εξαιτίας μίας διακοπής ρεύματος. Μετά το 2-1, οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν και έκαναν το 3-1 και έτσι πήραν τον πρώτο τίτλο της σεζόν για την ομάδα βόλεϊ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε έχοντας το προβάδισμα στο πρώτο σετ, καθώς υπήρξε λάθος στο σερβίς του ΠΑΟΚ και ακολούθησε μπλοκ του Λινάρδου για το 2-0. Στη συνέχεια, οι ασπρόμαυροι «απάντησαν» και ήρθε η πρώτη ισοπαλία στο ματς με 4-4. Οι δύο ομάδες έπειτα πήγαιναν χέρι – χέρι μέχρι το 6-6. Ωστόσο, μετά, οι ερυθρόλευκοι πέρασαν μπροστά και «έχτισαν» διαφορά, την οποία δεν έχασαν ποτέ, προηγήθηκαν ακόμη και με +5 και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 18-25.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, αφού με την έναρξή του προηγήθηκε με 2-1. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν τους ασπρόμαυρους να ξεφύγουν και υπήρξαν διαδοχικές ισοπαλίες μετέπειτα (2-2, 4-4, 7-7), μέχρι που ο Ολυμπιακός με τον Ατανασίγιεβιτς και τον Λινάρδο προηγήθηκε με δύο πόντους διαφορά (12-10). Ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι… ξανά για μία νέα ισοφάριση στο 15-15 και αργότερα 17-17. Όμως, το δεύτερο σετ, το κατέκτησαν και πάλι οι ερυθρόλευκοι με 25-20 και μία τρομερή εμφάνιση του Ατανασίγιεβιτς που είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων (12), μέχρι εκείνη τη στιγμή του ματς.

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν δυναμικά το τρίτο σετ, έχοντας το προβάδισμα με 2-0. Αλλά, ο ΠΑΟΚ «έψαξε» την αντεπίθεση, ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με 5-3. Οι ασπρόμαυροι βρήκαν ρυθμό και «έχτισαν» διαφορά στο +3, (7-4). Όμως, ο Ολυμπιακός δεν άφησε την αντίπαλη ομάδα να πάρει κεφάλι στο σετ και «κυνηγούσε» στο σκορ (11-10, 12-11). Ο Κοκκινάκης «έγραψε» το 15-13 υπέρ του ΠΑΟΚ, ακολούθως ο Ατανασίγιεβιτς με χτύπημα στην ευθεία έκανε το 16-14 και ο Κοβάσεβιτς είχε επαφή στο φιλέ και έτσι, δόθηκε πόντος στον Ολυμπιακό για να μειώσει σε 17-15. Ύστερα υπήρξε διακοπή στο ματς, καθώς κόπηκε το ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Μετά από σχεδόν 30 λεπτά καθυστέρησης, οι δύο ομάδες έπαιξαν στην επανέναρξη του τρίτου σετ κάνοντας πολλά λάθη στο σερβίς. Αλλά, ο ΠΑΟΚ διατήρησε την καλή εικόνα που είχε στο τρίτο σετ και το κατέκτησε με 25-23 κάνοντας το 2-1. Το τέταρτο σετ είχε ερυθρόλευκο «χρώμα», αφού οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 4-0 και φρόντισαν στη συνέχεια να τελειώσουν το σετ, χωρίς να χρειαστεί να κριθεί η αναμέτρηση στο tie break. Οι ασπρόμαυροι ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στο ενδιάμεσο του σετ, προηγήθηκαν, αλλά οι ερυθρόλευκοι ανέτρεψαν τη διαφορά που βρισκόταν στο +4 (19-15) και εν τέλει κατέκτησαν το τέταρτο σετ με 25-23, κάνοντας το 3-1 και έφτασαν στη νίκη.