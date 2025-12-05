Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της φετινής μεταγραφικής περιόδου, προκαλώντας αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Τουρκία, έξι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 18χρονο μέσο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο προχωρημένη φάση του Champions League παρά κλασική κούρσα για υπογραφή παίκτη.

Συγκεκριμένα, το όνομα του Μουζακίτη βρίσκεται στις λίστες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μίλαν και της Άρσεναλ, ενώ ενδιαφέρον για τον νεαρό άσο δείχνουν επίσης οι δύο κορυφαίοι σύλλογοι της Πορτογαλίας, Πόρτο και Μπενφίκα. Οι ομάδες αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν περιορίζονται σε απλή παρακολούθηση, αλλά επιδιώκουν ενεργά την ενσωμάτωσή του στο δυναμικό τους.