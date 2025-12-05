Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα απαιτητικό διήμερο αγώνων, με αντίπαλους τον ΟΦΗ το Σάββατο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την Καϊράτ την Τρίτη για την ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Με τα παιχνίδια τόσο κοντά μεταξύ τους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε πως ο σχεδιασμός της ομάδας δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστά για κάθε αναμέτρηση. «Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, όχι επειδή είναι διαφορετικές διοργανώσεις, αλλά γιατί διεξάγονται σε πολύ μικρή χρονική απόσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.

Η κατάσταση για Ποντένσε, Τσικίνιο και η περίπτωση Ρέτσου

Στο ιατρικό μέτωπο, τα νέα για Ποντένσε και Τσικίνιο είναι ενθαρρυντικά. Οι δύο παίκτες παραμένουν αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, όμως η κατάστασή τους έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση. Όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την Καϊράτ και πιθανότατα θα μπορέσουν να πάρουν αγωνιστικά λεπτά ήδη από το σαββατιάτικο παιχνίδι, αν και δύσκολα ο Μεντιλίμπαρ θα ρισκάρει να τους ξεκινήσει βασικούς.

Αντίθετα, η περίπτωση του Παναγιώτη Ρέτσου είναι πιο σύνθετη. Ο Έλληνας στόπερ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον ΟΦΗ και όλα κατατείνουν στο ότι δεν θα προλάβει ούτε το ταξίδι στο Καζακστάν. Η αποθεραπεία του δεν εξελίσσεται με τον απαιτούμενο ρυθμό, γεγονός που τον καθιστά εκτός πλάνων και για τα δύο προσεχή παιχνίδια.

Έτσι, ο Ολυμπιακός καλείται να παραταχθεί με τον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας και δίπλα του πιθανότατα τον Μπιανκόν, ενώ δεν αποκλείεται και η λύση του Καλογερόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάνσα δεν βρίσκεται στη λίστα της ομάδας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.