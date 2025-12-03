Στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης η Ελλάς Σύρου τίμησε τον Γιώργο Πρίντεζη, το κορυφαίο μπασκετικό «παιδί» του νησιού και έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες, η διοίκηση της «γαλανόλευκης» παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον Πρίντεζη, αναγνωρίζοντας τη συνολική του προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ και στον αθλητισμό. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς η βράβευση έγινε μπροστά σε φίλους, συγγενείς και αγαπημένους του ανθρώπους.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί σε ένα ιστορικό ματς για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, απέναντι στην ομάδα που ο Πρίντεζης αγάπησε και υπηρέτησε όσο καμία άλλη.

Τιμητική πλακέτα παρέλαβε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τους «ερυθρόλευκους» στη συμβολική αυτή στιγμή.