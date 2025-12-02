Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου, που θα γίνει αύριο Τετάρτη (3/12, 13:30), για τη 4η αγωνιστική του Κυπέλλου.
Ο προπονητής μας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.
#ELSOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/URGq8t5SK8
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 2, 2025