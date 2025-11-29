Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας 90 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρολεύκων». Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώεγιος Καραϊσκάκης», ο Βάσκος προπονητής επιβεβαίωσε τη σημαντική συμβολή του στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας ήδη οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League και στο περσινό εγχώριο νταμπλ.

Από την άφιξή του στην Ελλάδα στις 11 Φεβρουαρίου 2024, ο 64χρονος τεχνικός έχει καταγράψει 59 νίκες, 17 ισοπαλίες και 14 ήττες σε 90 ματς. Η παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες θητείες ξένου προπονητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, ο Μεντιλίμπαρ κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ Ισπανών προπονητών που εργάζονται εκτός της χώρας τους σε συγκομιδή βαθμών, πίσω μόνο από τους Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν και Πεπ Γκουαρδιόλα της Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που αναδεικνύει την αξία και τη συνέπειά του στον πάγκο του Ολυμπιακού.