Άπαντες μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Το «Καραϊσκάκη» θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, αφού το sold out επιβεβαιώθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα από το άνοιγμα της διάθεσης των εισιτηρίων, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για δυναμική παρουσία.

Ο επίσημος λογαριασμός της ΠΑΕ μοιράστηκε στα social media εικόνες από τις τελευταίες προετοιμασίες για το εντυπωσιακό κορεό που ετοιμάζουν οι φίλοι των ερυθρόλευκων πριν από τη σέντρα.

Το κορεό θα απλωθεί σε ολόκληρη την εξέδρα, δημιουργώντας ένα θέαμα που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα σε όλη την Ευρώπη.