Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase στο Champions League και το ισπανικό Μέσο έστρεψε τα φώτα στον προπονητή των «ερυθρολεύκων». Η Marca επέλεξε τον τίτλο «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον Όλυμπο», παρουσιάζοντας την πορεία του Βάσκου τεχνικού και τα επιτεύγματά του στην Ελλάδα.

Το αφιέρωμα αναφέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ πέρασε όλη την προπονητική του ζωή στην Ισπανία πριν αποφασίσει να ανοίξει μια νέα σελίδα στον Πειραιά. Υπογραμμίζει επίσης πως ο 63χρονος τεχνικός έχει νικήσει δύο φορές τη Ρεάλ Μαδρίτης στο παρελθόν, γεγονός που προσθέτει ενδιαφέρον στη σημερινή αναμέτρηση.

Για την ισπανική εφημερίδα, ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, με το δημοσίευμα να εξυμνεί την πορεία του στον Ολυμπιακό και την ταυτότητα που έχει δώσει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε η «Marca» για τον Μεντιλίμπαρ:

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο δύο φορές στους 25 αγώνες στους οποίους έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους. Στην Αθήνα, θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η αντιπαλότητα ξεδιπλώνεται στο Champions League.

Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει την πρώτη του νίκη μετά από δύο ήττες και δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό.

Στον Πειραιά, ο προπονητής από τη Θαλθιβάρ έχει γίνει μια ιδιαίτερη φιγούρα. Το Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν κ.α), ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε από τον παντοδύναμο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2024. Κέρδισε το Conference την ίδια σεζόν και την περασμένη σεζόν, κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στην Αθήνα σε κακή φόρμα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με το προβάδισμά της από την Μπαρτσελόνα να έχει μειωθεί σε έναν βαθμό, και την ιστορία να λέει ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Αθήνα.

Και τις δύο φορές που ο Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου ήταν τεταμένη.

Η πρώτη ήταν στη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Η δεύτερη ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24, αλλά το 2018. Η Εϊμπάρ συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ιπουρούα» (3-0).

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά μια νίκη που θα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ο Βάσκος τεχνικός, έχει την ομάδα του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και αήττητη εντός έδρας από τον Μάρτιο του 2024 (Ήττα με 1-3 από τον Παναθηναϊκό). Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει «ευτυχισμένος» στην Ελλάδα».