Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην «El Larguero» για την εμπειρία του στην Ελλάδα και τη ζωή του στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και ελπίζοντας πως θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» για πολλά χρόνια. Ο Ισπανός μέσος χαρακτήρισε ακατανόητη την απόλυση του Βάσκου από τη Σεβίλλη και τόνισε την ηρεμία και την υποστήριξη που βρήκε στον Ολυμπιακό, τόσο από τον Τύπο όσο και από τους οπαδούς.

Ο Γκαρθία στάθηκε στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρατηρώντας ότι η ομάδα του Παλάθιο μπορεί να μην είναι στην καλύτερή της κατάσταση και σχολίασε με χιούμορ ότι, αν μπορούσε, θα έβγαζε από την ενδεκάδα τον Κιλιάν Εμπαπέ για να μειώσει την απειλή της ομάδας. Αναφέρθηκε επίσης στον ενθουσιασμό των φιλάθλων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που παρομοίασε με την ατμόσφαιρα στο Σαν Μαμές, και μίλησε για την ανάρρωσή του από τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής αποκατάστασης και της σκληρής δουλειάς.

Τέλος, ο Γκαρθία αναφέρθηκε στη φιλοσοφία των νεαρών παικτών του Ολυμπιακού, όπως ο Νίκο Γουίλιαμς, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις τους, αν και δύσκολες, μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, ενισχύοντας την ομάδα και την πορεία της στο Champions League.