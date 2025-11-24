Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός κυκλοφόρησε με βίντεο την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, η οποία χωράει όλες τις στιγμές του ενός αιώνα.

Η φανέλα θα είναι διαθέσιμη για αγορά από τη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου κι οι «ερυθρόλευκοι» φίλοι θα μπορέσουν να την προμηθευτούν είτε από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε τηλεφωνικά ή το τμήμα μελών και φιλάθλων.

Από τον Απόστολο Χρήστου, μέχρι τον Ντίνο Γεννηδουνιά, την Αγγελική Νικολοπούλου και τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media ένα «θρυλικό» βίντεο με την εντυπωσιακή επετειακή φανέλα.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν προϊδεάσει για το τι έρχεται με teaser πριν από μερικές μέρες, όμως το αποτέλεσμα και η εμφάνιση είναι φοβερή και κλέβει τις εντυπώσεις.

«Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη. Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια. Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους. 100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες. Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν.

Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.»

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp)

«Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

Τμήμα Μελών και Φιλάθλων καθημερινά 10:00-18:00

Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

https://olympiacossfp.shop/ όλο το 24ωρο

Για αποστολές στο εξωτερικό: 211 100 7060

Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη»