Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα, περνώντας νικηφόρα και από το «Παλατάκι» με 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι και μόνοι πρώτοι στη Stoiximan GBL, παρουσιάζοντας ξανά εικόνα μεγάλης ομάδας, με κυριαρχία, βάθος, σωστές επιλογές και πολλούς πρωταγωνιστές. Με τον Σέιμπεν Λι να κάνει την πρώτη του φετινή μεγάλη παράσταση, τον Βεζένκοφ να θυμίζει τον παλιό MVP και τον Γουόρντ να δίνει λύσεις σε κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς και δεν άφησε ποτέ τον ΠΑΟΚ να πιστέψει πραγματικά στη νίκη.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Στην πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε με αποφασιστικότητα και ενέργεια, βρίσκοντας σκορ από τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ. Παίζοντας με καθαρό μυαλό και σωστές επιθέσεις, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα με 8-14 στο πεντάλεπτο, ενώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει κοντά χάρη στον Τζάκσον, που με ένα τρίποντο μείωσε σε 17-21. Ο Λι, ψύχραιμος στις βολές, διαμόρφωσε το 17-23, σκορ που έκλεισε το δεκάλεπτο, με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 9 πόντους και να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παπανικολάου έδωσε αέρα +12 με καλάθι στο 17-29, όμως ο ΠΑΟΚ έβρισκε τρόπους να επιστρέφει μειώνοντας στο -8 (26-34). Ο Φουρνιέ με προσωπικές ενέργειες ξανάφτιαξε διαφορά 12 πόντων, αλλά ο Δικέφαλος έμεινε κοντά χάρη στα μεγάλα σουτ του Μπράουν (32-38). Εκεί ανέλαβε δράση ο Σέιμπεν Λι, που με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 35-44 στο 19’, κλείνοντας το ημίχρονο με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα, πριν ο Κόνιαρης γράψει το 41-48 με εντυπωσιακή προσπάθεια.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι. Με τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ να παίρνουν μπάλες στο χαμηλό ποστ, οι Πειραιώτες ανέβασαν το προβάδισμά τους στο 44-56, ενώ ο Βεζένκοφ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 18 (46-64). Ο Γουόρντ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, σκοράροντας με καλάθι και φάουλ για το 52-71, στο μεγαλύτερο + της αναμέτρησης μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Τζάκσον, που ήταν ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ, με τρίποντο διαμόρφωσε το 56-73 στο τέλος της περιόδου, όμως η εικόνα είχε ήδη γείρει οριστικά προς το μέρος του Ολυμπιακού.

Στην τέταρτη περίοδο ο Φουρνιέ με δύο τρίποντα ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 19 (60-79), αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Ο Ντίμσα μείωσε για λίγο στο 66-81, ωστόσο ο Λι απάντησε άμεσα με ακόμη ένα μεγάλο τρίποντο – το πέμπτο του χωρίς να αστοχήσει – φτάνοντας τους 23 πόντους και επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι κύλησε σε πιο ελεγχόμενο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να κρατά με άνεση το προβάδισμα και να φτάνει δίκαια στη νίκη με 92-81, σε ένα ακόμη πειστικό πέρασμα από δύσκολη έδρα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:

17-23, 41-48, 56-73, 81-92

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 13 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Περσίδης 8 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 10 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντιμσά 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τζάκσον 18 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φίλλιος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάοουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουρντ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 6 (0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος), Λαρεντζάκης (0/3 τρίποντα), Λι 24 (5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 8 (2/5 τρίποντα), Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο, Χολ 3 (7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο)