Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε την Τρίτη (18/11) σε χειρουργική επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αποκατασταθεί η ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα που υπέστη στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα.

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον 29χρονο παίκτη, ο οποίος, μετά από μήνες αποχής, είχε μόλις επιστρέψει στη δράση στον αγώνα του πρωταθλήματος με την Καρδίτσα, γεμίζοντας με αισιοδοξία το στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων». Ωστόσο, στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις, μια φαινομενικά ακίνδυνη φάση κατέληξε σε νέο σοβαρό τραυματισμό, προκαλώντας «παγωμάρα» στο ΣΕΦ.

Η διάγνωση έδειξε ρήξη αχίλλειου τένοντα, αναγκάζοντας τον Έβανς να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου. Πρόκειται για τον τρίτο σημαντικό τραυματισμό της καριέρας του την τελευταία τριετία, καθώς είχε προηγηθεί ρήξη αχίλλειου στο δεξί πόδι τον Ιανουάριο του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα τον Μάιο του 2024. Παρότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε επίσημα την επέμβαση, δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.