Λίγες μόνο ώρες μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό, ο Κίναν Έβανς βρήκε τη δύναμη να ανεβάσει μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κίναν Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να καταλάβει το γιατί. Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω, αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».