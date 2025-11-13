Το σοκ από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις δεν περιορίστηκε μόνο στο ΣΕΦ, αλλά συγκλόνισε ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη. Λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του Αμερικανού γκαρντ με προφανή πόνο, παίκτες της EuroLeague έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στήριξης και ευχές για ταχεία ανάρρωση μέσα από τα social media.

Ανάμεσά τους και δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες της διοργάνωσης, ο Μάικ Τζέιμς και ο Τσίμα Μονέκε. Ο ηγέτης της Μονακό ανάρτησε emoji με θλιμμένα πρόσωπα, εκφράζοντας τη λύπη του για το νέο χτύπημα που δέχθηκε ο Έβανς, ενώ ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ: «Όχι, Κίναν, σταμάτα το», δείχνοντας την απογοήτευσή του για την ατυχία του συναθλητή του.

Keenan no way… stop it — Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025

Ο τραυματισμός του Έβανς, που επανήλθε στη δράση ύστερα από μακρά αποχή λόγω σοβαρών προβλημάτων, πάγωσε το ΣΕΦ και προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από φίλους, συμπαίκτες και αντιπάλους.