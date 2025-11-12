Το ΣΕΦ γέμισε όχι μόνο από τους πιστούς φιλάθλους, αλλά και από τη… «διπλή» παρουσία του Ολυμπιακού, καθώς οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου βρέθηκαν στις εξέδρες για να ενισχύσουν ψυχολογικά τους μπασκετικούς συναδέλφους τους. Στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, το πλευρό της ομάδας του Μπαρτζώκα πήραν ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη σύζυγό του, καθώς και οι Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Σιπιόνι.

Η παρουσία τους στα court seats έδωσε έξτρα ώθηση στους παίκτες του Ολυμπιακού, που στόχευαν σε μία ακόμη νίκη στην απαιτητική EuroLeague. Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά, να φωτογραφηθούν με τον Βάσκο προπονητή και να μεταφέρουν την «θετική αύρα» τους στο παρκέ.