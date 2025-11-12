Στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η Αμερικανίδα πρέσβης παρακολούθησε τον αγώνα ως φίλαθλος, δίνοντας το παρών σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης για την ελληνική ομάδα. Στο πλευρό της, βρέθηκαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, με τους οποίους αντάλλαξε σύντομες κουβέντες πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για τον ελληνικό αθλητισμό και την EuroLeague, ενώ αποτέλεσε ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο για τους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Ζαλγκίρις, φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία της διοργάνωσης, προσφέροντας στους θεατές ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με την Αμερικανίδα πρέσβη να παρακολουθεί από κοντά κάθε στιγμή της αναμέτρησης.