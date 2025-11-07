Ο Ολυμπιακός νίκησε την Παρτιζάν με σκορ 80-71 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Καλύτερος παίκτης των Ερυθρόλευκων ήταν ο Τόμας Γουόκαπ ο οποίος έκανε season-high με 15 πόντους, έχοντας 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ μαζί με εξαιρετικές άμυνες, ενώ για τους Σέρβους την διαφορά έκαναν ο Τζόουνς και ο Ουάσινγκτον με 20 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον αγώνα με τον Σάσα Βεζένκοφ να πετυχαίνει τους πρώτους 5 πόντους του αγώνα, έπειτα από ασίστ των Γουόκαπ και Γουόρντ. Ο Ουάσινγκτον απάντησε στον Βούλγαρο με δικούς του 7 πόντους και μάλιστα στα μισά της περιόδου οι Σέρβοι βρισκόντουσαν μπροστά στο σκορ για 2 πόντους. Ο Γουόκαπ απάντησε με τρίποντο δίνοντας στιγμιαία προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Από εκεί, ο άσος του Ολυμπιακού ευστόχησε και σε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, όμως ένα τρίποντο του Μπόνγκα και ένα σουτ μέσης απόστασης του Μπράουν έδωσαν και πάλι προβάδισμα στην Παρτιζάν. O Γουόκαπ έφτασε τους 10 πόντους και είχε ως σύμμαχό του τον Μιλουτίνοφ ο οποίος πήρε «μπρος», όμως απέναντί τους είχαν τον εξαιρετικό Ουάσινγκτον τον επίσης 10 πόντων, με το τέλος της πρώτης περιόδου να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλές άμυνες των δύο ομάδων. Το «ρόδι» για τις δύο ομάδες «έσπασαν» οι Φερνάντο με καλάθι έπειτα από ποστάρισμα και ο Νιλικίνα με τρίποντο έπειτα από καλές τοποθετήσεις και επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος πέτυχε ακόμα ένα δύσκολο σουτ από μέση απόσταση και έδωσε προβάδισμα 3 πόντων για τον Ολυμπιακό, το οποίο ο Φουρνιέ διπλασίασε με δικό του τρίποντο. Από αυτό το σημείο όμως ο Ολυμπιακός έχασε την συγκέντρωσή του, έκανε δύο λάθη και δύο putback καρφώματα του Τζόουνς έφεραν τον αγώνα και πάλι στα «ίσα». Ο Ολυμπιακός με δύο καλάθια του ΜακΚίσικ και ένα του Σάσα Βεζένκοφ κατάφερε να βρει και πάλι συγκέντρωση, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται για ένα πόντο μπροστά στο σκορ 1 λεπτό πριν το ημίχρονο. Ο Τζόουνς συνέχισε να είναι ο πρωταγωνιστής της δεύτερης περιόδου για την Παρτιζάν, με τους Σέρβους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ για μόλις έναν πόντο στο ημίχρονο.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Ντόρσεϊ αμέσως με τρίποντο «έσβησε» το όποιο προβάδισμα των Σέρβων, με τον Μίλτον να ισοφαρίζει και πάλι τον αγώνα με δικό του καλάθι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Μπράουν και Ουάσινγκον με σουτ μέσης απόστασης και ο Μίλτον με λέι-απ εκμεταλλέυτηκαν μία ακόμη στιγμή αποσυγκέντρωσης του Ολυμπιακού, αυξάνοντας την διαφορά στους 6 πόντους πολύ γρήγορα. O Γουόρντ με δικό του κλέψιμο και καλάθι και φάουλ μείωσε και πάλι στους 3 πόντους, δίνοντας μια «ανάσα» στους Πειραιώτες. Ο Ουάσινγκτον όμως συνέχισε να είναι ένα πρόβλημα για την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως μια όμορφη συνεργασία ΜακΚίσικ-Μιλουτίνοφ δεν επέτρεψε στους Σέρβους να πάρουν την απαραίτητη ψυχολογία για να αυξήσουν την διαφορά τους. Ο Μπρούνο Φερνάντο με «and one» έδωσε και πάλι προβάδισμα 6 πόντων στην Παρτιζάν. Η άμυνα του Ολυμπιακού «κλείδωσε» από εκείνο το σημείο και μετά, με τον Ντόντα Χολ να μειώνει με δικούς τους 3 πόντους και πάλι στους 3. Τζόουνς και Γουόκαπ «αντάλλαξαν» λέι-απ, όμως ο Ουάσινγκτον με «runner» είχε τον τελευταίο λόγο της τρίτης περιόδου, με την διαφορά να βρίσκεται στους 5 πόντους στη λήξη.

Ο Τζόουνς και ο Ουάσινγκτον συνέχισαν να πρωταγωνιστούν για τους Σέρβους και με δικά τους λέι-απ η Παρτιζάν πήρε διαφορά 8 πόντων μόλις στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περιόδου. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση όμως με τους Νιλικίνα και Χολ (ο δεύτερος έπειτα από όμορφη ασίστ του Βεζένκοφ) να μειώνουν στα «μισά» την διαφορά που είχε καταφέρει να κτίσει η Παρτιζάν. Ο Νιλικίνα συνέχισε την καλή άμυνα του Ολυμπιακού και με δικό του κλέψιμο και λέι-απ μείωσε στο καλάθι για τους Ερυθρόλευκους, όμως ο Μίλτον νίκησε τον Χολ στην ρακέτα και έδωσε μια «ανάσα» στους Σέρβους. Ο Νιλικίνα και ο Χολ που εξελίχθηκαν στους πρωταγωνιστές της τελευταίας περιόδου συνεργάστηκαν άψογα και μείωσαν στους 2, με κάρφωμα του σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ με βολές ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό στα μισά της περιόδου, με το παιχνίδι να ξεκινάει από το «μηδέν». Ο Φερνάντο με 4 πόντους έδωσε ισάριθμη διαφορά για τους Σέρβους, όμως η άμυνα του Ολυμπιακού για μία ακόμα φορά έδειξε πόσο καλή είναι, με τους Βεζένκοφ και τον τρομερό Γουόκαπ να του δίνουν διαφορά ενός πόντου. Ο Μπράουν με νέο τρίποντο όμως έβαλε ξανά μπροστά την Παρτιζάν, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού και ένα εκρηκτικό κάρφωμα του ΜακΚίσικ έβαλαν και πάλι μπροστά τον «Θρύλο» στο ματς «θρίλερ». Ο Μιλουτίνοφ έκανε φοβερή τάπα στον Μίλτον ανεβάζοντας την ψυχολογία, με την άμυνα του Ολυμπιακού να συνεχίζει να μην επιτρέπει στους Σέρβους να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δείχνει «κρύο αίμα» από την γραμμή των βολών, «καθαρίζοντας» το ματς για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι έληξε οριστικά με τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αύξησε την διαφορά στους 9 πόντους και έδωσε την νίκη στους Ερυθρόλευκους.

Τα δεκάλεπτα:

20-20, 38-39, 53-58, 80-71