Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του, αφήνοντας εκτός τους Κίναν Έβανς, Όμηρο Νετζήπογλου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, συνεχίζοντας όμως με το ίδιο δυναμικό που επικράτησε την προηγούμενη εβδομάδα των Ισραηλινών.

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με Παρτίζαν:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ

SF: Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ

Η ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει το σερί νικών και να χτίσει πάνω στην εμφάνιση κόντρα στη Χάποελ, με στόχο να διατηρήσει την υψηλή θέση της στη βαθμολογία της EuroLeague.