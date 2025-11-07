Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του, αφήνοντας εκτός τους Κίναν Έβανς, Όμηρο Νετζήπογλου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, συνεχίζοντας όμως με το ίδιο δυναμικό που επικράτησε την προηγούμενη εβδομάδα των Ισραηλινών.

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με Παρτίζαν:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ

SF: Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ

Η ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει το σερί νικών και να χτίσει πάνω στην εμφάνιση κόντρα στη Χάποελ, με στόχο να διατηρήσει την υψηλή θέση της στη βαθμολογία της EuroLeague.

Τελευταία Νέα