Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Stoiximan Basket League, επικρατώντας 103-87 του Ηρακλή στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και διατήρησαν το απόλυτο (5/5), ενώ ο «Γηραιός» με ρεκόρ 1-4 παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για αυτό το ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Παίξαμε δύο πολύ απαιτητικά ματς στην Ευρωλίγκα, ενεργειακά και πνευματικά είχαμε μεγάλο έλλειμμα και θέλαμε να πάρουμε διαδικαστικά το παιχνίδι. Ο Ηρακλής έπαιξε πολύ διαφορετικά, σούταρε πολύ καλά, έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ήταν ένα όμορφο θέαμα το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σταθούμε πολύ στο παιχνίδι προπονητικά, μπορώ να δικαιολογήσω τους παίκτες μου».

Για το «ξέσπασμα» του Εβάν Φουρνιέ: «Δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ το κακό παιχνίδι που έκανε προχθές ή το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο σήμερα. Είναι σαν να τον υποτιμάμε. Σήμερα βρήκε κίνητρο στην κόντρα με έναν παίκτη. Πρέπει οι παίκτες να βρίσκουν κίνητρο και σε αυτά τα παιχνίδια».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας: «Ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός διδάσκεται σε σεμινάρια έξω. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει ένας προπονητής να κάνει την ομάδα να παίζει σύμφωνα με τα πιστεύω του. Είχαμε απουσίες, το Ευρωμπάσκετ, όλα αυτά θέλουν διαχείριση, αλλά πιστεύουμε πως θα παίξουμε πολύ καλύτερα».

Για το ενδεχόμενο μεταγραφής: «Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να ελέγξεις και άλλα που δεν μπορείς. Η δική μου θέση είναι να πιστεύω στη δουλειά της ομάδας και να κάνω τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Παρτίζαν, που έχει ενισχυθεί, έχει έναν κορυφαίο προπονητή και είναι χαρά μας να παίζουμε τέτοια παιχνίδια».