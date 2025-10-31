Ο Ολυμπιακός, παρουσίασε εξαιρετική αμυντική εικόνα, πήρε σπουδαία νίκη στο ΣΕΦ απέναντι στη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 62-58, επιστρέφοντας έτσι στις ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ανέβηκαν στο 5-3 και «πάτησαν» ξανά στην πρώτη τετράδα της EuroLeague, ενώ η ομάδα του Ισραήλ, που μετρά πλέον έξι νίκες και δύο ήττες, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κορυφαίοι για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με ακόμη ένα double double (10 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα), ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, καθώς και ο Γουόρντ, που πρόσθεσε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από πλευράς Χάποελ, ξεχώρισαν οι Μπλέικνι (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπράιαντ (7 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλκολμ (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Μίτσιτς, ο οποίος είχε 10 πόντους (4/13 σουτ), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην EuroLeague είναι στις 7 Νοεμβρίου, ξανά στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρτιζάν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ντουμπάι BC μία μέρα νωρίτερα (6/11).

Ο Μιλουτίνοφ κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό σε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, ξεκινώντας με 1/6 σουτ και βρέθηκε πίσω με 7-5 στο 4ο λεπτό. Ο Ντόρσεϊ, όμως, πήρε την επίθεση πάνω του (8 πόντοι) και έδωσε προβάδισμα 11-10 στο 6’, πριν ο Ουόκαπ με δύο εύστοχα τρίποντα διαμορφώσει το 14-10 (7’). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να εκμεταλλεύεται τα εύκολα λάθη των Πειραιωτών και να προηγείται 21-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενα λάθη του Χολ επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν με +7 (25-18 στο 12’). Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονταν στην επίθεση, με τη Χάποελ να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει στο +10 (32-22 στο 16’). Ο Φουρνιέ μείωσε προσωρινά (32-27) με το πρώτο του εύστοχο καλάθι, ενώ ο Μιλουτίνοφ με 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα κράτησε όρθια την ομάδα του, που πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 39-33.

Θρίλερ στο φινάλε και νίκη με…άμυνα

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, με Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να μειώνουν στο καλάθι (39-38 στο 23’). Η Χάποελ σκόραρε μόλις δύο πόντους σε πάνω από πέντε λεπτά, ενώ ο Γουόρντ με δύο βολές έδωσε εκ νέου το προβάδισμα (42-41). Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες στο +1 (44-43), σε ένα δεκάλεπτο όπου οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν μόλις τέσσερις πόντους!

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα γρήγορο 4-0 (48-43 στο 32’), όμως η Χάποελ αντέδρασε (48-47). Ο Γουόρντ συνέχισε να δίνει λύσεις, ο Πίτερς βρήκε στόχο από μακριά (55-52 στο 36’), και ο Βεζένκοφ με φάουλ και καλάθι έγραψε το 58-52 στα 2:40.

Ο Μίτσιτς απάντησε με δύο μεγάλα τρίποντα για το 58-58, όμως ο Μιλουτίνοφ με κρίσιμο καλάθι στα 39’’ έκανε το 60-58. Ο Ουόκαπ έβγαλε καθοριστική άμυνα πάνω στον Μίτσιτς, ο οποίος λίγο αργότερα έκανε επιθετικό φάουλ, και ο Βεζένκοφ με δύο εύστοχες βολές στα 9’’ «σφράγισε» τη νίκη για το τελικό 62-58.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λι, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ.

Χάποελ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Τιμόρ, Ένις, Μάλκομ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Γκίνατ.