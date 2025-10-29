Η Μονακό έδειξε για ακόμη μία φορά ότι έχει το «know how» απέναντι τον Ολυμπιακό. Με σχέδιο, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς επιβλήθηκε στο ΣΕΦ με 92-87, φρενάροντας την προσπάθεια των Πειραιωτών να πάρουν μία νίκη-ψυχολογίας στη Euroleague.

Τον σόκαρε αλλά βρήκε τρόπο να το διαχειριστεί

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι, βλέποντας τη Μονακό να τους αιφνιδιάζει (1-8 στο 3’), όμως με επιθετικά ξεσπάσματα και καλές προσωπικές ενέργειες ανέτρεψαν το σκηνικό, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (20-16). Παρά τη χαμηλή δημιουργία (3 ασίστ, 2 λάθη), ο Ολυμπιακός έδειχνε να βρίσκει ρυθμό.

«Του πήγε» η δεύτερη πεντάδα αλλά δεν είχε διάρκεια

Η δεύτερη πεντάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με ενέργεια, δίνοντας σκορ από ΜακΚίσικ, Γουόρντ και Χολ, οδηγώντας τη διαφορά στο +8 (30-22). Ωστόσο, τα συνεχόμενα λάθη και η έλλειψη διάρκειας στο παιχνίδι έφεραν τη Μονακό ξανά μπροστά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-37 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπαρτζώκας χτύπησε στη ρακέτα με τον Μιλουτίνοφ, που κυριάρχησε απέναντι στον Τάις και έδωσε προσωρινά τον έλεγχο (49-46, 24’). Όμως, οι Μονεγάσκοι απάντησαν με μεγάλα σουτ των Τζέιμς και Οκόμπο, εκμεταλλεύτηκαν τον εκνευρισμό των Πειραιωτών και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +10 (64-54, 29’).

Ο «μοναχικός» Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ντόρσεϊ «ξύπνησε» το ΣΕΦ με προσωπικές ενέργειες και μείωσε σε 64-60 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως η Μονακό είχε πια τον πλήρη έλεγχο. Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και κορυφαίους τους Τζέιμς και Λόιντ, κράτησε την πρωτοπορία μέχρι το φινάλε και έφυγε με ένα τεράστιο διπλό (87-92).

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με ψυχή, όμως πλήρωσε τα λάθη, την αστοχία και τα χαμένα ριμπάουντ στα κρίσιμα λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα, αλλά η εμπειρία και η ψυχραιμία της Μονακό αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Νιλικίνα 2, Γουόρντ 4, Λι, Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 3, Ντόρσεϊ 23, Πίτερς 1, Μιλουτίνοφ 14, Χολ 11, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2.

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 10, Μπλόσομγκεϊμ 9, Μισανουά, Τάις 9, Ντιαλό 27, Χέις 2, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς 4, Στραζέλ 5, Μίροτιτς 3, Τζέιμς 23.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με 1/6 τρίποντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός (ο Βεζένκοβ το έβαλε στο φινάλε της περιόδου), 0/5 είχε η Μονακό. Στο ημίχρονο δεν υπήρχε παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων, στο τέλος της βραδιάς οι γηπεδούχοι είχαν 69% στο δίποντο, αλλά μόλις 18% στο τρίποντο με 4/22.

Ο Φουρνιέ είχε 0/6, ο Βεζένκοβ πήρε μόλις πέντε σουτ σε 33:20, οι πόντοι στον αιφνιδιασμό ήταν 10-10, οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου 8-23 και οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ) 18-8.