Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, είχε και ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δυο ομάδων.

Σύρραξη ξέσπασε στα μέσα της τρίτης περιόδου, με πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ, Στραζέλ, Μάικ Τζέιμς και Μπλόσομγκεϊμ. Αμέσως, οι διαιτητές της αναμέτρησης καθώς και οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, για να αποφευχθεί μια συνέχεια δυσάρεστη.

Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ από τον Στραζέλ και μετά όλοι τους έγιναν… ένα «κουβάρι». Ο Μπλόσομγκεϊμ αντάλλαξε έντονες κουβέντες με τον Τάισον Γουόρντ, ενώ αποτέλεσμα της φάσης, ήταν να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό φάουλ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.