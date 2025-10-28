Με σημαντική πρόοδο στην αποθεραπεία του, ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, μόλις μία ημέρα πριν από το παιχνίδι με τη Μονακό για την 7η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από μια σοβαρή οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα, φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία για την πλήρη επιστροφή του στη δράση, μετά από αρκετό διάστημα αποχής.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε αναφέρει πριν από δύο ημέρες πως ο Έβανς είχε προχωρήσει σε εντατικές ατομικές προπονήσεις, και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη φάση αποκατάστασης του παίκτη, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα με την ένταξή του στις ομαδικές προπονήσεις. Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό: «Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι ο Κίναν μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του. Έκανε ατομικές προπονήσεις με μεγάλη ένταση και σήμερα μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις. Από εδώ και πέρα, θα εξαρτηθεί από το πώς θα νιώσει, αλλά πρέπει να βρει ρυθμό και να επανέλθει σε φόρμα για να είναι έτοιμος να μας βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια».

Η επιστροφή του Έβανς αναμένεται να προσφέρει επιπλέον βάθος και ποιότητα στη φετινή πορεία του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Παρά τη δύσκολη περίοδο της αποθεραπείας του, ο 29χρονος γκαρντ έχει δείξει εξαιρετική διάθεση και συγκέντρωση, γεγονός που ενισχύει την πίστη του προπονητή του και της ομάδας για την γρήγορη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.