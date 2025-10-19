Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανιώνιο με σκορ 81-66 στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι δυσκολέυτηκαν στο πρώτο ημίχρονο όμως ο Νιλικίνα και ο Χολ πήραν «μπροστά» και με 16 πόντους ο καθένας οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα, χωρίς να έχει ήττα. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μιχάλης Λούντζης του Πανιωνίου, με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά στο ματς και στη πρώτη περίοδο πήρε μια διαφορά 8 πόντων στα μέσα της περιόδου έχοντας συνολικά 3/4 τρίποντα. Από εκεί ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει την διαφορά με τους Μιλουτίνοφ και Πίτερς να «βγαίνουν μπροστά», μειώνοντας την διαφορά στο τρίποντο δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Χολ ήταν αυτός που ισοφάρισε με ένα τρομερό κάρφωμα όμως ο Μιχάλης Λούντζης ευστόχησε σε τρίποντο για να δώσει στον Πανιώνιο προβάδισμα 3 πόντων στο τέλος της περιόδου.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν «κρύες» την δεύτερη περίοδο καθώς δεν σκόραραν για τα πρώτα δύο λεπτά, ο Χολ με βολή έσπασε τον «πάγο». Τρίποντο του αρχηγού Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 6 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Όμως ο Λούντζης απάντησε με δικό του τρίποντο και ο Πανιώνιος συνέχισε να σουτάρει καλά από το τρίποντο και ξαναμπήκε μπροστά στο σκορ. Ο Χολ συνέχισε να είναι παραγωγικός και με δύο καρφώματα ισοφάρισε το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες συνέχισαν από εκείνο το σημείο να ανταλλάσουν καλάθια και με τον Νιλικίνα να παίρνει θέση «οδηγού» ο Ολυμπιακός πήγε στη διακοπή με προβάδισμα 5 πόντων, χάρη σε ένα εύστοχο step back τρίποντο του Λαρεντζάκη.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Νιλικίνα συνέχισε να είναι ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού ξεκινώντας την τρίτη περίοδο δυνατά, αυξάνοντας την διαφορά των Ερυθρόλευκων γρήγορα στους 9 πόντους. O Oλυμπιακός συνέχισε να παίζει καλή άμυνα και με παραγωγικότητα στην επίθεση αύξησε και άλλο την διαφορά του, με τον Λαρεντζάκη να βάζει δύο σημαντικά τρίποντα και να οδηγεί τον Ολυμπιακό σε μια μεγάλη διαφορά στο τέλος της περιόδου, στους 15 πόντους.

Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε την διαφορά που «έκτισε» στην τελευταία περίοδο, με τους Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ να κρατούν την διαφορά του Ολυμπιακού πάνω από τους δέκα πόντους, παρά τις προσπάθειες του Μιχάλη Λούντζη να μειώσει την διαφορά. Ο Ολυμπιακός στο τέλος πήρε την τρίτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με διαφορά 15 πόντων.

Το σκόρ στο τέλος κάθε δεκάλεπτου:

19-22, 42-37, 60-45, 81-66