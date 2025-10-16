Ο Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Euroleague έπαιξε στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι και με μία απίθανη ανατροπή στο τέλος από το -13 στο 36′ κατάφερε με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ να κερδίσει με 95-94!

Στο 3-2 πλέον οι «ερυθρόλευκοι», ενώ οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 1-4.

Ξεχώρισαν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Μιλουτίνοφ με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Μακάμπι ξεχώρισαν ο Ντάουτιν με 24 πόντους , ο Λόνι Ουόκερ με 14 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Χόαρντ με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το κακό πρώτο μέρος έφερε το -8

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν νευρικά, με 0/3 τρίποντα και πολλά χαμένα ριμπάουντ και επέτρεψαν στη Μακάμπι να προηγηθεί με 16-9 (5’), με τον Χάουαρντ σε εξαιρετική μέρα. Ο Ντόρσεϊ με δύο συνεχόμενα τρίποντα κράτησε όρθια την ομάδα του (16-15 στο 8’), όμως η ισραηλινή ομάδα διατήρησε το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (24-22).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε αστάθεια και πολλά λάθη (ήδη 9 στο ημίχρονο), χάνοντας τον έλεγχο του ρυθμού και των ριμπάουντ. Παρά το σερί 7-0 των Πίτερς, Λι και Μιλουτίνοφ που έφερε το ματς στην ισοπαλία (35-35 στο 17’), η Μακάμπι απάντησε άμεσα με δικό της 8-0 για το 43-35, κλείνοντας το ημίχρονο στο +8 (48-40).

Δεν βελτίωσε την άμυνα του, βρήκε όμως τα σουτ και τους «ήρωες» που χρειαζόταν

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Νιλικίνα ανέβασε στροφές και με 5 συνεχόμενους πόντους έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά (59-58 στο 27’), όμως η Μακάμπι επανέκτησε το προβάδισμα και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (70-65).

Η τέταρτη περίοδος άρχισε εφιαλτικά για τους Πειραιώτες, με τον Ντάουτιν (15π, 6/6 σουτ) να εκτοξεύει τη διαφορά στο +13 (84-71 στο 34’). Εκεί όμως μίλησε η ψυχή του Ολυμπιακού: ο συγκλονιστικός Μιλουτίνοφ (23π.) και ο Βεζένκοφ ανέλαβαν δράση, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά.

Στα τελευταία λεπτά, ο Βεζένκοφ κέρδισε τρεις βολές και με 3/3 μείωσε σε 94-93, πριν ολοκληρώσει την ολική ανατροπή με λέι απ στα 17’’ για το 95-94! Ο Ουόκερ αστόχησε στο σουτ της νίκης και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ένα απίστευτο comeback, παίρνοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη που οι «ερυθρόλευκοι» θα θυμούνται για καιρό.

Δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95