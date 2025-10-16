Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Εφές, όπου ηττήθηκε με 82-78. Για την 5η αγωνιστική ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (16/10, 22:00), στη δεύτερη μέρα της «διαβολοβδομάδας».

Η καρφωματάρα του Ντόντα Χολ αναδείχθηκε ως η πιο εντυπωσιακή φάση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάρφωσε με μανία στο καλάθι πάνω από τον Γιώργο Παπαγιάννη, πανηγυρίζοντας έξαλλα μάλιστα τη φάση.

Δείτε όλο το χορταστικό Top 10 της αγωνιστικής: