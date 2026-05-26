Μια συγκινητική ιστορία από την Αργεντινή κάνει τον γύρο του κόσμου, με πρωταγωνιστή τον 14χρονο Γκαέλ, ο οποίος είχε ένα μεγάλο όνειρο: να κουρέψει τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χουλιάν Άλβαρεζ.

Ο νεαρός, που έχει πάθος με την κομμωτική και εξασκείται καθημερινά στο σπίτι του, είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το ποδοσφαιρικό του είδωλο και του προσέφερε ένα κούρεμα.

Από τις πρόχειρες δοκιμές στο σπίτι, μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε δίπλα στον Άλβαρεζ, η ιστορία του μικρού Γκαέλ δείχνει πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργεί μοναδικές και συγκινητικές στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου.