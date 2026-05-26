Την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ένα μόνο κρούσμα σε κτηνοτρόφο, ενώ ο Δήμος έλαβε άμεσα αυστηρά μέτρα προστασίας μετά την ενημέρωση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το κοπάδι του κτηνοτρόφου έχει περιοριστεί και παραμένει υπό φύλαξη μέσα στον στάβλο, εν αναμονή των οδηγιών των ειδικών.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, όπως τόνισε ο κ. Μιχόπουλος, έχει ήδη κινητοποιηθεί διαθέτοντας βυτιοφόρο για απολύμανση της περιοχής. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την έντονη ανησυχία που επικρατεί στους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης.

Τέλος, ο κ. Μιχόπουλος υπογράμμισε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με το προσωπικό και τα βυτία να συνεχίζουν τις απολυμάνσεις, καλώντας την πολιτεία να στηρίξει την περιοχή και να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που πλήττονται.