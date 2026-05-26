Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Ψαχνά με τα Πολιτικά, με έναν 60χρονο να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ. Το συμβάν έλαβε χώρα σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Παλίρροια», όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες του ενός οχήματος, το οποίο ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο κινούνταν κανονικά επί της κεντρικής οδού με επιβαίνοντες έναν 60χρονο, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού και την κόρη του που ήταν στη θέση του συνοδηγού. Η πορεία τους ανακόπηκε βίαια, όταν ένα αγροτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σε διασταύρωση, επιχείρησε να εισέλθει απότομα στον κεντρικό δρόμο. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων.

Η δυναμική του χτυπήματος ήταν τέτοια που ο 60χρονος οδηγός του επιβατικού έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το Ι.Χ. ανατράπηκε στο οδόστρωμα, έφερε πολλαπλές περιστροφές και τελικά κατέληξε εκτός πορείας, μέσα σε ένα παρακείμενο χωράφι της περιοχής. Οι διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό σταμάτησαν αμέσως και ειδοποίησαν τις αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κατέφθασαν γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους εμπλεκόμενους. Οι διασώστες παρέλαβαν τον πατέρα και την κόρη μέσα από το όχημα και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για ιατρική περίθαλψη. Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν, ότι η κατάσταση της υγείας του 60χρονου ήταν σοβαρή και εισήχθη στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Στη συνέχεια εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ξεκινήσουν τη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών της σύγκρουσης.