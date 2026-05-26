Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κουβαρά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 73χρονου οδηγού Ι.Χ.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 9:30 το βράδυ, νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του ίδιου και της συζύγου του, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.