Πώς προέκυψε το όνομα «ΕΛΑΣ» για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) στο Action 24.

Η κυρία Κουφονικολάκου ανέφερε χαρακτηριστικά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν».

Συνεχίζοντας, εξήγησε τη σημασία της ονομασίας: «Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή τη γραμμή».

Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα πρόσθεσε ότι «δουλεύουμε για μία νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μας τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά. Και κυρίως να τροφοδοτεί περισσότερο τα αντανακλαστικά ενός τυφλού πατριωτισμού».

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του νέου κόμματος αποκαλύφθηκε με εντυπωσιακό τρόπο το ίδιο βράδυ, μέσα από ένα βίντεο στο οποίο συμμετείχε διαδραστικά live ο Αλέξης Τσίπρας.