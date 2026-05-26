Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος των δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 18 ετών, που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/05), στην περιοχή της Παναγιούδας, στη Λέσβο, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι δύο φίλοι φέρεται να επέστρεφαν από την παραλία της Θερμής προς τη Μυτιλήνη τη στιγμή του συμβάντος.

Στο σημείο της τραγωδίας, βρέθηκαν φίλοι των δύο παιδιών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων ανέφεραν, εμφανώς συντετριμμένοι: «Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Είμαστε σε σοκ» λέει ένας νεαρός, με τον δεύτερο να συμπληρώνει: «Είχαμε πάει για μπάνιο, και φύγανε τα δύο παιδιά πριν από εμάς…».

Στενός φίλος του ενός παιδιού που έχασε την ζωή του, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. «Είχαμε πάει διακοπές μαζί, εκδρομές, όλα μαζί τα κάναμε…».

Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, τρία δίκυκλα κινούνταν διαδοχικά στον δρόμο. Τα δύο πρώτα έστριψαν κανονικά ακολουθώντας την καμπή του οδοστρώματος, ενώ η τρίτη μηχανή δεν κατάφερε να στρίψει, κινήθηκε ευθεία και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι επιβαίνοντες υπέστησαν τραύματα τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία. Το δίκυκλο, χωρίς τους αναβάτες του, σύρθηκε για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο.

«Τα παιχνίδια της μοίρας δεν τα γνωρίζει κανένας»

Από την πλευρά του, ένας στενός φίλος των δύο οικογενειών, του οποίου ο γιος έκανε παρέα με τα δύο παιδιά και ήταν μαζί για μπάνιο, ανέφερε στο tanea.gr πως «το μόνο που έχω να πω είναι δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των αδικοχαμένων παλικαριών, καθώς επίσης και των φίλων, κολλητών, που άφησαν πίσω τους.

Ένας από αυτούς είναι και ο δικος μου γιος, ο οποίος βρισκόταν μαζί τους για μπάνιο στη Θέρμη. Παρεάκι καλό και όμορφο… Δυστυχώς τα παιχνίδια της μοίρας δεν τα γνωρίζει κανένας. Καλή δύναμη και καλό παράδεισο στα αγγελούδια».

Κλειστό το 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Έπειτα από την τραγωδία που σημειώθηκε, το 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Μυτιλήνης γνωστοποίησε πως αναστέλλει τη λειτουργία του σχολείου μέχρι και τις 2 Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διευθυντή του σχολείου Παναγιώτης Χατζηλάμπρου, ακυρώνονται επίσης όλες οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις και δράσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Η τραγωδία αγγίζει βαθιά ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση του σχολείου, η μητέρα του ενός παιδιού είναι εκπαιδευτικός στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ οι δύο αδελφές του 16χρονου Α.Φ φοιτούν στο ίδιο σχολείο.