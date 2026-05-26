Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Θοδωρής Κολυδάς απέναντι στα σενάρια για ακραίο καύσωνα στη χώρα μας, διευκρινίζοντας ότι, παρότι η θερμοκρασία θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει φαινόμενα παρόμοια με εκείνα που πλήττουν τη Βορειοδυτική Ευρώπη.

Ο μετεωρολόγος, μέσα από ανάρτησή του, εξηγεί ότι η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να διαμορφώνονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, όπως τονίζει, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν κανένα ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου «θερμικού θόλου», όπως αυτό που καταγράφεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιβηρική Χερσόνησος.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται πιο ήπια, παραμένοντας στα όρια της θερμής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως – τουλάχιστον προς το παρόν – να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού “θόλου θερμότητας”, αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».