Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Εφές με σκορ 78-82 στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ουόρντ ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών καθώς «γέμισε» τα στατιστικά του με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Όμως ο Σουάιντερ με 20 πόντους και ο Κορντινιέ που ήταν καθοριστικός στο τέλος του αγώνα έδωσαν την νίκη στους Τούρκους.

Ο αγώνας:

Πρώτο ημίχρονο:

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στη πρώτη περίοδο με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει «κέφια» και να πετυχαίνει 11 πόντους, δίνοντας μια διαφορά που όμως γρήγορα η Εφές ανέτρεψε, με τους Λάρκιν και Κορντινιέ να έχουν 10 και 5 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ, καθώς βρέθηκε πίσω με 5 πόντους. Όμως τρία τρίποντα του Άλεκ Πίτερς γρήγορα μείωσαν την διαφορά στον πόντο, ενώ η πρώτη περίοδος τελείωσε με την Εφές να είναι μπροστά με 3 πόντους.

Η Εφές εκμεταλλεύτηκε τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ στα οποία δεν είχε απάντηση ο Ολυμπιακός και με την ευστοχία της από το τρίποντο κατάφερε να αυξήσει την διαφορά στο +10 έξι λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου. Όμως από αυτό το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός «έσφιξε» την άμυνά του και με ομαδική προσπάθεια κατάφερε να ισοφαρίσει τον αγώνα μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Από εκεί οι ομάδες αντάλλαξαν καλάθια, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ στο τέλος του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο:

Ο Ουόρντ μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο και έδωσε μια διαφορά 7 πόντων στον Ολυμπιακό. Όμως η Εφές και συγκεκριμένα ο Σουάιντερ δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να κρατήσει την διαφορά καθώς ο Αμερικανός με τρίποντα γρήγορα έφερε το παιχνίδι πάλι στα «ίσα». Η τρίτη περίοδος έληξε με το σκορ να είναι ισόπαλο, με την τελευταία περίοδο να ξεκινά από το «μηδέν».

Οι δύο ομάδες μπήκαν με εξαιρετικές άμυνες στην τελευταία περίοδο καθώς καμία ομάδα δεν σκόραρε στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου. Ο Οσμανί ήταν αυτός που «έσπασε» τον πάγο με βολή έπειτα από αντιαθλητικό φάουλ του Λι. Ο «μαχητικός» Γουόρντ με άμυνες και ασίστ στον Χολ «ξύπνησε» τους Πειραιώτες και στα μέσα της τελευταίας περιόδου ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα ενός πόντου. Ο Ουόρντ συνέχισε να είναι ο «πρωταγωνιστής» καθώς κέρδισε την αποβολή του Οσμανί με 5 φάουλ. Ο «δημιουργός» Ουόρντ συνέχισε να «σερβίρει» στον Χολ και ενάμιση λεπτό πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός είχε διαφορά δύο πόντων. Ο Κορντινιέ με τρίποντο από την γωνία και λέι-απ έβαλε την Εφές μπροστά στο σκορ, μισό λεπτό πριν την λήξη του αγώνα. Ο Σέιν Λάρκιν από την γραμμή των βολών ευστόχησε σε 2 κρίσιμες βολές και αύξησε την διαφορά στους τρεις πόντους ενώ το τέλος του αγώνα βρήκε την Εφές να νικάει με 4 πόντους.

Το σκορ στο τέλος της κάθε περιόδου:

25-28, 51-48, 67-67, 78-82