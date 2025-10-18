Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα βραβεύσει αύριο τον MVP της περσινής Stoiximan Basket League, Σάσα Βεζένκοφ πριν την έναρξη του αγώνα ενάντια στο Πανιώνιο. Ο Βούλγαρος παίκτης επίσης θα βραβευτεί ως μέλος της καλύτερης πεντάδας της περσινής Basket League, έχοντας στο πλευρό του δύο συμπαίκτες του, τον Εβάν Φουρνιέ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για τη βράβευση των παικτών της ομάδας:

«Αύριο η ημέρα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού τα «Sunday Funday Family Games» κάνουν πρεμιέρα!

Και επειδή πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι ακόμα πιο όμορφο, οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κερασάκι στην τούρτα, η βράβευση του πολυτιμότερου παίκτη της περσινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!

Γι’ αυτό, ελάτε από νωρίς αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτές τις ξεχωριστές στιγμές! Οι βραβεύσεις θα γίνουν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οπότε… μην αργήσετε!».