H Ελεάννα Χριστινάκη πέτυχε 22 πόντους κόντρα στη Ντιοσγκιόρι και υπέγραψε την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Η 28χρονη περιφερειακός μετά από δύο αγωνιστικές στην EuroLeague Women έχει πετύχει 48 πόντους και κατατάσσεται πρώτη στη λίστα των σκόρερ της διοργάνωσης.

Η Χριστινάκη προσπερνά παίκτριες όπως η WNBAer Ιλιάνα Ρουπέρ της Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα (22/10, 20:00), ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την τουρκική ομάδα.

Η «ερυθρόλευκη» παίκτρια χάρη στις επιδόσεις της, ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της αγωνιστικής, αλλά και υποψήφια MVP του γύρου.