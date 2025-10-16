Ήταν 16 Οκτωβρίου 2000, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός έγραψαν ιστορία, ανοίγοντας το πρώτο κεφάλαιο της EuroLeague. Ένα παιχνίδι που έμεινε στην μνήμη όχι για το σκορ, αλλά για τη στιγμή που άλλαξε το ευρωπαϊκό μπάσκετ για πάντα.

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, στις 16 Οκτωβρίου 2000, έγινε το πρώτο τζάμπολ στην ιστορία της EuroLeague. Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στο «Παλάθιο ντε Ντεπόρτες» και επικράτησε με 75-73, σε μια αναμέτρηση που έμελλε να μείνει στην ιστορία.

Παρά την ήττα των «ερυθρόλευκων», ο Ντίνο Ράτζα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό double-double με 13 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ μάλιστα πέτυχε και το πρώτο καλάθι στα χρονικά της διοργάνωσης.

Η EuroLeague τίμησε την επέτειο, δημοσιεύοντας ολόκληρο το video της αναμέτρησης, επιτρέποντας στους φιλάθλους να ξαναζήσουν τη στιγμή που ξεκίνησε μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.