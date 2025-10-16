Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague Γυναικών, καθώς επικράτησε της Ντιοσγκιόρι με 69-57 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ύστερα από ένα ματς που κρίθηκε στην άμυνα και τη συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε ρυθμό και έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση μέχρι το φινάλε, με την ήττα της πρεμιέρας να είναι πια παρελθόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (15-11 στο 9’ με τρίποντο της Ράμπερ), ενώ η Άχο μείωσε σε 15-14 στο τέλος της περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας στο 29-22 με σουτ της Χριστινάκη στο 16′. Ωστόσο ένα σερί 0-8 της ουγγρικής ομάδας έφερε την ανατροπή, με το ημίχρονο να κλείνει στο 31-32 υπέρ της Ντιοσγκιόρι.

Στην επανάληψη, οι Πειραιώτισσες ανέβασαν την ένταση, έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο και βρήκαν λύσεις μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας, με τη διαφορά να φτάνει σταδιακά διψήφια νούμερα. Η άμυνα «έσφιξε», τα ριμπάουντ έγιναν «ερυθρόλευκη» υπόθεση και ο Ολυμπιακός έφτασε δίκαια στο τελικό 69-57.

Επόμενη «στάση» για την ομάδα της Δρακάκη, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (20:00), σε ένα ματς που θα αποτελέσει σημαντικό τεστ ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση.