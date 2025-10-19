Πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ για την διάκρισή τους ως μέλη της κορυφαίας πεντάδας της περσινής Basket League. Ο Βούλγαρος κατέκτησε επίσης και βραβεύτηκε με το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη, που το κατακτά για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο, οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, παρέδωσαν τα βραβεία στους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

