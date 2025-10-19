Πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ για την διάκρισή τους ως μέλη της κορυφαίας πεντάδας της περσινής Basket League. Ο Βούλγαρος κατέκτησε επίσης και βραβεύτηκε με το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη, που το κατακτά για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

