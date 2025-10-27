Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε εναντίον της ΑΕΚ νικώντας την με σκορ 2-0 στο γεμάτο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς της αναμέτρησης, με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να σκοράρουν τα γκολ που έδωσαν τη νίκη. Η παρακάμερα της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποτυπώνει την ένταση και τις αντιδράσεις των παικτών, ενώ αποδεικνύει τη σημασία της νίκης και τη χαρά του κόσμου στις εξέδρες του γεμάτου γηπέδου.

Αυτή η μεγάλη νίκη των Ερυθρόλευκων έδωσε την ψυχολογική ώθηση για τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν στη Super League, το Κύπελλο και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

