Στην πορεία του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, υπάρχει μια σταθερή φωτεινή παρουσία: ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος ξεχωρίζει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις δημιουργικές προσπάθειες των «Πειραιωτών».

Οι «γλυκές» και εύστοχες σέντρες του, αποτελούν σημείο αναφοράς έως τώρα, στον τρόπο με τον οποίο απειλούν οι «ερυθρόλευκοι». Ο 30χρονος έχει σε τρεις αγώνες 11 εύστοχες σέντρες, επίδοση ρεκόρ στο φετινό Champions League, με τον δεύτερο Ντόμινικ Σομποσλάι της Λίβερπουλ να έχει εννέα.

Στην πρεμιέρα με την Πάφο, ο Τσικίνιο πραγματοποίησε πέντε επιτυχημένες σέντρες σε 90 λεπτά, ισάριθμες με αυτές στο «Emirates» με αντίπαλο την Άρσεναλ σε 86 αγωνιστικά λεπτά. Στην τελευταία αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, ο Πορτογάλος πρόλαβε να πραγματοποιήσει μία επιτυχημένα σέντρα στο «Μοντζουίκ», πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στο 31ο λεπτό.