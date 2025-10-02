Με μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές μετά την ισοπαλία με την Πάφο (0-0) και την ήττα από την Άρσεναλ (2-0), ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο -ακόμη και στην χθεσινή (01/10) ήττα απο την Άρσεναλ- παλεύουν μέχρι τέλους, με γεμάτες εμφανίσεις.

Δύο παίκτες της ομάδας βρίσκονται στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες φάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο είναι τρίτος με 8 ευκαιρίες και πίσω από τον Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι (10) και τον Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης (9) ενώ ακριβώς από κάτω του είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε με 7 και είναι ισόβαθμος με τους Προβόντ (Σλάβια Πράγας), Βιρτζ (Λίβερπουλ), Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν) και Πεπέ (Βιγιαρεάλ).