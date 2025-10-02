Το MEGA κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, μεταδίδοντας ζωντανά την ποδοσφαιρική μάχη για τη 2 η αγωνιστική της League Phase του

UEFA Champions League, Άρσεναλ – Ολυμπιακός.

Ο μεγάλος αγώνας, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, σημειώνοντας 28,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του! Η αναμέτρηση στο σύνολο του κοινού κατέγραψε 27,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό ξεπέρασε το 38%. Αξίζει να σημειωθεί πως η κάλυψη του αγώνα πλησίασε τους 1,7 εκατ. τηλεθεατές.

Στο MEGA παρέμεινε το φίλαθλο κοινό και για το Post Game αμέσως μετά τη «μάχη» του Λονδίνου. Η εκπομπή που παρουσίασε ο Παναγιώτης Περπερίδης με πλήρη ανάλυση για όλη τη διοργάνωση σημείωσε πρωτιά στην τηλεθέαση με ποσοστά 15,1% στο γενικό σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η αθλητική ομάδα του σταθμού μετέφερε με εγκυρότητα και αξιοπιστία την ατμόσφαιρα από το Emirates, προσφέροντας ζωντανή εικόνα, αναλυτικό σχολιασμό και ρεπορτάζ που μετέτρεψαν τον αγώνα σε μια μοναδική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Η μετάδοση του MEGA απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το μεγάλο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «παίζει» εδώ.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού με τους φιλάθλους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και την συναρπαστική αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους.