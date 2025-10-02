Μετά την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45. Το ματς θα είναι μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες των «ερυθρόλευκων» φέτος, κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Αρχικά υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το πού θα διεξαχθεί το παιχνίδι, αφού το ιστορικό «Καμπ Νου» βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Τελικά, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys, γνωστό και ως «Μονζουίκ». Το νέο Καμπ Νου αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του για τον κόσμο των νταμπλούχων Ισπανίας μέσα στον Νοέμβριο.

Στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναφέρεται:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45, εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Ευχαριστούμε τα μέλη και τους οπαδούς μας για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε αυτή τη διαδικασία».

Με το γήπεδο της Μπαρτσελόνα προσωρινά εκτός δράσης, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους Καταλανούς σε μια ουδέτερη έδρα, σε ένα ματς που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια των «ερυθρόλευκων» στη φάση των ομίλων.