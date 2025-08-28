Ο Ολυμπιακός είναι στα «αστέρια»!

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμαθε τους αντιπάλους της στο UEFA Champions League.

Η κληρωτίδα, έβγαλε ένα ξεχωριστό… ταξίδι στους «ερυθρόλευκους». Άρωμα… La Liga αλλά και Eredivisie! Αναμετρήσεις με τις «νεοφώτιστες» αλλά και παλαιές γνώριμες, με τις οποίες έζησε αξέχαστα βράδια!

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας) Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας) Λεβερκούζεν (εντός έδρας) Άρσεναλ (εκτός έδρας) Αΐτχόφεν (εντός έδρας) Άγιαξ (εκτός έδρας) Πάφος (εντός έδρας) Καϊράτ Αλμάτι (εκτός έδρας)

Το αναλυτικό πρόγραμμα, θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική