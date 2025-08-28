Ο Ολυμπιακός είναι στα «αστέρια»!
Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμαθε τους αντιπάλους της στο UEFA Champions League.
Η κληρωτίδα, έβγαλε ένα ξεχωριστό… ταξίδι στους «ερυθρόλευκους». Άρωμα… La Liga αλλά και Eredivisie! Αναμετρήσεις με τις «νεοφώτιστες» αλλά και παλαιές γνώριμες, με τις οποίες έζησε αξέχαστα βράδια!
Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:
- Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας)
- Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας)
- Λεβερκούζεν (εντός έδρας)
- Άρσεναλ (εκτός έδρας)
- Αΐτχόφεν (εντός έδρας)
- Άγιαξ (εκτός έδρας)
- Πάφος (εντός έδρας)
- Καϊράτ Αλμάτι (εκτός έδρας)
Το αναλυτικό πρόγραμμα, θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική
30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική
21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική
4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική
25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική
9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική
20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική
28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική