Έξτρα εισιτήρια διαρκείας, λόγω… Champions League, διαθέτει ο Ολυμπιακός!

Παρά το «sold-out» από τον Μάιο, υπάρχουν… κι άλλα!

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08, 13:00), θα βγουν σε κυκλοφορία ελάχιστα ακόμα «μαγικά» χαρτάκια!

Πιο συγκεκριμένα, λόγω αναγκών της UEFA, οι Πειραιώτες, θα προσφέρουν μερικά ακόμα στους φιλάθλους τους.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, για την αγορά τους, είναι απαραίτητη η κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Αυτή, μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος, από το www.olympiacossfp.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι ύστερα από το sold out των εισιτηρίων διαρκείας που ανακοινώθηκε στις αρχές Μάιου, θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα εισιτήρια διαρκείας, σε διάφορες θύρες, την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, που προέκυψαν από τις αναγκες της UEFA για το Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η αγορά της κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανά εισιτήριο διαρκείας, όπου μπορείτε να την προμηθευτείτε από το www.olympiacossfp.gr.», ανέφερε χαρακτηριστικά.